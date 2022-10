Tuttosport: Inzaghi in bilico, Paulo Sousa torna in Italia? Il tecnico si è proposto all’Inter

Non un grande avvio di stagione per l’Inter: i nerazzurri hanno collezionato solo 12 punti nelle prime otto giornate e la distanza dalla vetta, per ora, è di 8 punti. Numeri che non convincono la società, a tal punto che – secondo quanto si legge su Tuttosport – le prossime prestazioni contro Barcellona e Sassuolo saranno determinanti per il futuro di Simone Inzaghi. La dirigenza dell’Inter gli ha più volte ribadito la piena fiducia, ma è innegabile che un’altra sconfitta in campionato complicherebbe di molto la sua situazione. In questo momento l’addio non è una pista percorribile, ma qualora il quadro dovesse farsi preoccupante ecco che la dirigenza tirerebbe fuori dal cilindro due nomi che in nerazzurro hanno scritto un pezzo di storia. Secondo Tuttosport i favoriti per sostituire Inzaghi restano l’attuale tecnico della Primavera, Cristian Chivu, e Dejan Stankovic, reduce dall’esperienza sulla panchina della Stella Rossa. Nelle scorse ore, però, l’ex tecnico della Fiorentina e del Flamengo, Paulo Sousa si sarebbe proposto per prendere il comando della squadra nerazzurra ma, al momento, non è una pista percorribile.

