I Della Valle non ci saranno stasera a San Siro ma in tribuna sarà presente Paulo Sousa per Inter - Fiorentina

Sarà proprio l'ultimo tecnico della squadra viola Paulo Sousa a vedere da vicino la prima partita dell'era Pioli a Firenze

I Della Valle stasera non saranno a San Siro; guarderanno probabilmente la gara in televisione. I viola, però, saranno seguiti dal vivo da uno spettatore particolare. Già, perché in tribuna ci sarà l’ex allenatore Paulo Sousa. Una domenica per salutare alcuni amici italiani e di impegni sportivi perché il portoghese, in questi giorni in Italia, prima andrà a Bergamo per Atalanta-Roma (si gioca alle 18), quindi in auto raggiungerà Milano per Inter-Fiorentina. Una partita scelta non a caso, non fosse altro per la presenza, in maglia nerazzurra, di suoi ex giocatori come Borja Valero e Vecino che nei due anni di panchina viola erano la spina dorsale della sua squadra targata Sousa.

La Nazione