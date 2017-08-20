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I Della Valle non ci saranno stasera a San Siro ma in tribuna sarà presente Paulo Sousa per Inter - Fiorentina

Sarà proprio l'ultimo tecnico della squadra viola Paulo Sousa a vedere da vicino la prima partita dell'era Pioli a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2017 10:33
I Della Valle non ci saranno stasera a San Siro ma in tribuna sarà presente Paulo Sousa per Inter - Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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I Della Valle stasera non saranno a San Siro; guarderanno probabilmente la gara in televisione. I viola, però, saranno seguiti dal vivo da uno spettatore particolare. Già, perché in tribuna ci sarà l’ex allenatore Paulo Sousa. Una domenica per salutare alcuni amici italiani e di impegni sportivi perché il portoghese, in questi giorni in Italia, prima andrà a Bergamo per Atalanta-Roma (si gioca alle 18), quindi in auto raggiungerà Milano per Inter-Fiorentina. Una partita scelta non a caso, non fosse altro per la presenza, in maglia nerazzurra, di suoi ex giocatori come Borja Valero e Vecino che nei due anni di panchina viola erano la spina dorsale della sua squadra targata Sousa.
La Nazione

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