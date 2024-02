Italiano sfida Nicola nel derby dell’Arno. I precedenti sorridono al tecnico della Fiorentina

Domenica nel derby dell’Arno si affronteranno due allenatori sanguigni, determinati e motivati da obiettivi opposti. L’Empoli va a caccia di un altro dato storico: mai, infatti, il club del presidente Corsi ha battuto i “cugini” sia all’andata che al ritorno (lo scorso 23 ottobre al Franchi finì 0-2 con reti di Caputo e Gyasi). Analizzando più a fondo i dati tra i due allenatori possiamo notare che i precedenti sono pochi, esattamente tre, con Davide Nicola che è riuscito a battere Vincenzo Italiano in un solo frangente: era il 24 aprile 2022 e la sua Salernitana s’impose 2-1 sulla Fiorentina all’Arechi (2 le vittorie per il tecnico viola).

Il bilancio complessivo d’Italiano contro l’Empoli è in perfetta parità: 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, per l’attuale tecnico empolese invece, lo score contro la Fiorentina è di: 2 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte. Oltre a questa gara, Nicola ha vinto solamente un altro degli altri 9 incroci con i gigliati: il 2-1 inflitto alla formazione viola, all’Ezio Scida con il “suo” Crotone, il 29 ottobre 2017; in quel frangente però, sulla panchina della Fiorentina era seduto il tecnico portoghese Paulo Sousa.