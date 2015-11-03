Notizie Davide Nicola Fiorentina

La Cremonese cambia dopo la sconfitta contro la Fiorentina: esonerato Nicola, pronto Giampaolo
17 marzo 2026 22:36
Milan, l'effetto Riad è già svanito. Conceição: “Il peggior primo tempo da quando sono allenatore”
11 gennaio 2025 23:49
Davide Nicola: "Fiorentina squadra di qualità. Sul gol eravamo in inferiorità numerica. Ero convinto di ribaltarla."
18 febbraio 2024 18:20
Nicola: "Abbiamo cercato di vincere fino all'ultimo. Gol Fiorentina? Preferivo essere in 11 contro 11
18 febbraio 2024 17:52
Italiano sfida Nicola nel derby dell'Arno. I precedenti sorridono al tecnico della Fiorentina
17 febbraio 2024 17:50
Nicola: "So che questa partita è sentita, noi abbiamo lavorato sui punti deboli della Fiorentina"
17 febbraio 2024 14:36
Il Torino ufficializza il nuovo allenatore: è Ivan Juric. Fu accostato anche alla Fiorentina
28 maggio 2021 15:12
Nicola: "Castrovilli l'ho fatto esordire in Serie B, è un talento che si è fatto le ossa alla Cremonese"
09 novembre 2019 17:48
L'Udinese ha esonerato Davide Nicola, fatale la sconfitta al San Paolo. Il suo successore...
20 marzo 2019 13:25
Clamoroso a Crotone, si è dimesso Davide Nicola, società e squadra nel caos. Il motivo dell'addio...
06 dicembre 2017 09:10
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