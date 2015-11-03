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Notizie Davide Nicola Fiorentina

La Cremonese cambia dopo la sconfitta contro la Fiorentina: esonerato Nicola, pronto Giampaolo

17 marzo 2026 22:36

Milan, l'effetto Riad è già svanito. Conceição: “Il peggior primo tempo da quando sono allenatore”

11 gennaio 2025 23:49

Davide Nicola: "Fiorentina squadra di qualità. Sul gol eravamo in inferiorità numerica. Ero convinto di ribaltarla."

18 febbraio 2024 18:20

Nicola: "Abbiamo cercato di vincere fino all'ultimo. Gol Fiorentina? Preferivo essere in 11 contro 11

18 febbraio 2024 17:52

Italiano sfida Nicola nel derby dell'Arno. I precedenti sorridono al tecnico della Fiorentina

17 febbraio 2024 17:50

Nicola: "So che questa partita è sentita, noi abbiamo lavorato sui punti deboli della Fiorentina"

17 febbraio 2024 14:36

Il Torino ufficializza il nuovo allenatore: è Ivan Juric. Fu accostato anche alla Fiorentina

28 maggio 2021 15:12

Nicola: "Castrovilli l'ho fatto esordire in Serie B, è un talento che si è fatto le ossa alla Cremonese"

09 novembre 2019 17:48

L'Udinese ha esonerato Davide Nicola, fatale la sconfitta al San Paolo. Il suo successore...

20 marzo 2019 13:25

Clamoroso a Crotone, si è dimesso Davide Nicola, società e squadra nel caos. Il motivo dell'addio...

06 dicembre 2017 09:10

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