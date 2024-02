Nicola: “So che questa partita è sentita, noi abbiamo lavorato sui punti deboli della Fiorentina”

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby dell’Arno, tra Empoli e Fiorentina. Le parole del tecnico azzurro in vista della gara valida per la 25° giornata di Serie A:

“Sono a conoscenza che la partita è sentita dal punto di vista emotivo, sicuramente in questo ambiente a me interessa la partita di domani. Io sono concentrato sul nostro percorso, le partite sono tutte sentite vorrei che fosse così per tutti. Stiamo procedendo per priorità, affrontiamo un avversario che ci dice di essere abili nelle due fasi. Dobbiamo cambiare modo di difenderci e attaccare, affrontiamo una squadra forte vicina alla zona Europa. Ogni squadra ha qualità e ha lati in cui si possono mettere in difficoltà. Giochiamo contro la Fiorentina e ciò ci ha permesso di concentrarci su di loro. Sono nelle prime posizioni per tanti numeri, sono molto capaci negli attacchi laterali, sono primi nei tagli dentro e fuori, sanno anche ripartire. Hanno un ottimo palleggio e uno stile di gioco particolare, è una squadra con un gioco posizionale importante e molte qualità. Abbiamo cercato di capire quali potessero essere eventuali punti deboli, abbiamo lavorato più di noi prima di tutto”.

