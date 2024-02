Flachi: “Nico a sinistra prevedibile, meglio a destra. Bisogna far rifiatare i giocatori in difficoltà”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, ha parlato dei problemi in casa viola in vista del derby dell’Arno. Le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:

“E’ importante vincere con l’Empoli, ma non sarà facile. La Fiorentina ha bisogno di arrivare alla continuità. Però ha tutti gli strumenti per farlo, anche se la sconfitta a Bologna ha generato malessere. La Fiorentina deve stare attenta, anche perché il trend dell’Empoli è positivo. E’ importante che i giocatori credano in ciò che fanno. Belotti? E’ stato cercato poco a Bologna, ha girato a vuoto, è un giocatore d’area di rigore che ti può portare tante alternative. Lui può far risaltare le qualità di Beltran e possono avere degli intendimenti per trovare soluzioni diverse ed essere imprevedibili. In questo momento bisogna far rifiatare i giocatori importanti, qualche giocatore della Fiorentina è in difficoltà, ed è importantissimo che rifiati. Nico, Bonaventura e Arthur sono determinanti e speriamo che si ritrovino. Nico? Per me lo perdiamo alla sinistra, perché lui è costretto ad essere lineare e prevedibile. Lui perde qualcosa lì. Nzola? Non è facile recuperarlo: l’attaccante ha il morale sotto terra, però deve essere bravo ad allenarsi e crederci. Quando entra deve cercare di rimettere in difficoltà l’allenatore. Questa situazione qui bisogna fare questo, bisogna essere bravi, isolarsi e concentrarsi. L’ho visto entrare con il Frosinone ed era sfiduciato, non sentiva la fiducia dei tifosi, dell’allenatore, di tutti. Ci auguriamo ne esca per il bene della Fiorentina”.

LEGGI ANCHE: ITALIANO CONTINUA A CREDERCI, MA CI VUOLE COMPATTEZZA