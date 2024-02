Italiano continua a credere all’Europa, ma vuole compattezza nell’ambiente viola

Su Tuttosport oggi si legge un’analisi sulla Fiorentina di Italiano e sul suo periodo difficile, soprattutto dopo la fragorosa caduta di Bologna, adesso, però, è l’ora di ripartire nonostante la delusione sia cocente. Si punta sulla voglia di riscatto per uscire dal tunnel, in special modo quella del suo allenatore che continua a credere nell’obbiettivo europeo, nonostante il mercato non lo abbia accontentato. Adesso arriva l’impegno con l’Empoli, partita sempre complicata che all’andata fece male ai gigliati. La Fiorentina sarà sostenuta da 4000 tifosi che arriveranno in treno per sostenere la squadra. I tifosi, infatti, hanno sempre sostenuto la squadra viola ed hanno lanciato messaggi a sostegno dell’allenatore con cui sono schierati: il confronto prima della partita col Frosinone ed i cori per Italiano ne sono la prova, inoltre dopo la partita di mercoledì hanno chiamato i giocatori sotto il settore per ribadire il concetto: uniti si vince, mai arrendersi. La Fiorentina è in lotta su tre fronti ancora e sarebbe un peccato mortale rovinare tutto dopo un mese tribolato. Domani bisogna vincere, occorre ritrovare il successo esterno che manca dal 22 dicembre, quasi 2 mesi fa a Monza. C’è bisogno di tutti, Italiano lo sa e lo predica da vero comandante al timone della nave Fiorentina.