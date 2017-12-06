Clamoroso a Crotone, si è dimesso Davide Nicola, società e squadra nel caos. Il motivo dell'addio...

L’idillio tra Davide Nicola ed il Crotone è finito. Il tecnico ha infatti presentato alla società le sue dimissioni irrevocabili. La sconfitta con l’Udinese di lunedì e qualche incomprensione sorta al...

L’idillio tra Davide Nicola ed il Crotone è finito. Il tecnico ha infatti presentato alla società le sue dimissioni irrevocabili. La sconfitta con l’Udinese di lunedì e qualche incomprensione sorta alla fine della partita con la dirigenza avrebbero spinto il tecnico a dare le dimissioni. Dopo la sconfitta subita contro l’Udinese (la quarta consecutiva compresa la Coppa Italia), Nicola aveva detto che “chi pensava di salvarsi prima quest’anno si sbagliava di grosso”, una frase sibillina che probabilmente era riferita a qualche critica di troppo. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. La società sta già lavorando per cercare il nuovo allenatore.

Il Crotonese.it