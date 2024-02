Nicola: “Abbiamo cercato di vincere fino all’ultimo. Gol Fiorentina? Preferivo essere in 11 contro 11

Il tecnico dell’Empoli, Davide Nicola, è intervenuto così ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Fiorentina:

“Passo ulteriore verso la salvezza? Abbiamo cercato fino all’ultimo di vincere come ha fatto la Fiorentina ma sono consapevole di aver affrontato una squadra di qualità. Ho visto sacrificio, organizzazione e idee ed è molto importante per chi deve fare un percorso come il nostro.

La reazione dopo il gol della Fiorentina e la rete subita in 10 vs 11? Non so se alla fine avremmo preso comunque quel gol, chiaramente io preferisco essere sempre in parità numerica ma voglio concentrarmi sui ragazzi, sono contento di loro e dell’applicazione che mettono.”

LE PAROLE DI VINCENZO ITALIANO AL TRIPLICE FISCHIO