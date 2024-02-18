Italiano: "Mi tengo stretto il primo tempo ma abbiamo dormito sul gol. Nel 2024 troppi errori nostri"

Beltran? Cambiato rispetto a quando è arrivato e gli ho fatto i complimenti perchè ora è un altro giocatore. Penso abbia ancora margini di miglioramento

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Italiano a Dazn dopo il pareggio (1-1) della Fiorentina contro l'Empoli:

"Il pareggio? Ogni partita si gioca per i 3 punti e devi sempre giocar meglio di quella prima. Il primo tempo è stato giocato bene ma la ripartenza nel secondo tempo non ci permette di vincere la partita. Rispetto a qualche trasferta lontano dal Franchi molto meglio oggi lontano.

Approccio? Non cerchiamo risposte perchè noi non siamo in difficoltà. Dobbiamo migliorare il gioco anche se qualche passo in avanti l'abbiamo fatto ma abbiamo dormito sul gol.

L'inizio del 2024? Abbiamo 3 punti in meno rispetto all'andata. Dobbiamo cercare di essere equilibrati ed il cammino è ancora lungo e mi tengo stretto il primo tempo che mi è piaciuto tantissimo.

Cosa manca alla Fiorentina per l'Europa? Nell'anno nuovo commessi troppi errori per negligenze nostre. Ci manca la giocata per vincere le partite ma la strada è ancora lunga e siamo in piena linea con quello che dobbiamo fare.

Le prestazioni sottotono di Bonaventura e Nico? Nico rientra da poco dopo un infortunio brutto e Bonaventura anche. Gente che piano piano tornerà a far vedere quello che sanno fare e non so chi vede che questa squadra non vuole esprimersi come ha sempre fatto. Ripeto ci teniamo stretto l'approccio del primo tempo che è stato positivo."

PAREGGIO AMARO PER LA FIORENTINA AL CASTELLANI. LE PAGELLE DEI VIOLA

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