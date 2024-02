PAGELLE FIORENTINA: DISASTRO FARAONI, BELOTTI INESISTENTE, BELTRAN MIGLIORE IN CAMPO

Terracciano 6 Attento quando è chiamato in causa, poco impiegato

Faraoni 4 Il primo tempo è quello di uno che non ci sta con la testa, sbaglia le cose più semplici, si fa saltare sempre. Il secondo tempo inizia con il disastro rigore, perde l’uno contro uno e poi fa fallo da rigore

Milenkovic 6 Il primo tempo lotta con Cerri che lo impegna da un punto di vista fisico e dei centimetri. Il serbo se la cava sempre bene e si ripete anche nel secondo tempo con Niang che ha altre caratteristiche

Quarta 6,5 Ordinato, cerca di muoversi anche in fase offensiva andando a coprire lo spazio a centrocampo e in fase offensiva quando ne ha la possibilità. Ottimi e precisi gli interventi difensivi

Biraghi 5 Tocca tanti palloni, cerca di essere attento ma non sempre ci riesce, come quando viene saltato nettamente da Zurkowski e intelligentemente si fa ammonire per bloccare l’azione. Nessun cross degno di nota, male anche in fase offensiva

Mandragora 6,5 L’assist per il gol di Beltran è il suo, gioca una partita propositiva, ha coraggio. Al minuto 83 ha una bella palla sui piedi ma tira alto a male non prendendo nemmeno la porta

Duncan 6,5 Gioca una grande partita pur non essendo in perfette condizioni fisiche dopo il forfait di Bologna, imposta, fa schermo, detta le giocate. Partita totale. Esce dal campo acciaccato e zoppicante

Beltran 7 Ha preso in mano la squadra. Corre, si propone, si fa dare palla, la recupera, lotta, detta il passaggio, crea spazio. Il gol corona la sua partita, deve tirare più spesso

Sottil 5 Non salta l’uomo, non mette palloni in mezzo, non mette mai paura al terzino destro dell’Empoli. Inerme

Nico Gonzalez 5 Non è brillante e si vede, non riesce mai a saltare l’uomo, a metterlo in difficoltà, perde un pallone sanguinoso all’inizio del secondo tempo regalando un pericoloso contropiede all’Empoli

Belotti 4,5 Si muove poco e male, quando viene servito è in ritardo. Come sulla palla data da Quarta in verticale dove addirittura non aggancia. Si fa recuperare spesso. Praticamente inesistente. Se questa partita l’avesse fatta Nzola…

Kayode 6 Un’altra storia rispetto a Faraoni, non si fa saltare, duro nei contrasti, attento

Arthur 6 Dirige la manovra del secondo tempo con intelligenza

Bonaventura 5,5 Entra nel poco nel vivo del gioco non riuscendo a trovare mai la giusta giocata. Sul finale ha sui piedi la palla della vittoria ma non sfrutta la mancata uscita di Caprile

