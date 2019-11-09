Nicola: "Castrovilli l'ho fatto esordire in Serie B, è un talento che si è fatto le ossa alla Cremonese"

L'ex allenatore di Gaetano Castrovilli, Davide Nicola, è stato intervistato a Radio Bruno: "Io l'ho fatto esordire in Serie B e già si vedevano le sue qualità sopra la media. Penso che si possa andare...

L'ex allenatore di Gaetano Castrovilli, Davide Nicola, è stato intervistato a Radio Bruno: "Io l'ho fatto esordire in Serie B e già si vedevano le sue qualità sopra la media. Penso che si possa andare ad occhi chiusi su di lui, è un grande talento che si è fatto le ossa alla Cremonese. Montella è stato molto bravo a dargli spazio. Ruolo? È un ragazzo intelligente sul piano tecnico e che sa anche scegliere il gesto tecnico in funzione della situazione in cui si trova è un ottimo rifinitore, però la posizione in cui è impiegato adesso è quella giusta".