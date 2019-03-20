L'Udinese ha esonerato Davide Nicola, fatale la sconfitta al San Paolo. Il suo successore...
Sono costate care a Davide Nicola le due sconfitte consecutive contro Juventus e Napoli. L'Udinese ha deciso di esonerato il tecnico che era subentrato a Velazquez alla 13.a giornata. Magro il bottino...
Sono costate care a Davide Nicola le due sconfitte consecutive contro Juventus e Napoli. L'Udinese ha deciso di esonerato il tecnico che era subentrato a Velazquez alla 13.a giornata. Magro il bottino dell'allenatore che ha conquistato 16 punti in 16 partite non riuscendo a staccarsi mai dalla zona retrocessione (che dista adesso 2 punti).
La notizia è stata comunicata poco fa all'allenatore, da valutare adesso su chi la società vorrà puntare in questo finale di stagione. Difficile che venga richiamato, comunque, l'allenatore che ha cominciato la stagione.