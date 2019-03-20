L'Udinese ha esonerato Davide Nicola, fatale la sconfitta al San Paolo. Il suo successore...

Sono costate care a Davide Nicola le due sconfitte consecutive contro Juventus e Napoli. L'Udinese ha deciso di esonerato il tecnico che era subentrato a Velazquez alla 13.a giornata. Magro il bottino...

A cura di Redazione Labaroviola 20 marzo 2019 13:25

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