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La Cremonese cambia dopo la sconfitta contro la Fiorentina: esonerato Nicola, pronto Giampaolo

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La Cremonese cambia dopo la sconfitta contro la Fiorentina: esonerato Nicola, pronto Giampaolo

Redazione

17 Marzo · 22:36

Aggiornamento: 17 Marzo 2026 · 22:36

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Davide Nicola paga la sconfitta contro la Fiorentina con l'esonero, sarà Giampaolo l'allenatore della Cremonese per il finale di stagione

Dopo la pesante sconfitta per 1-4 nello scontro salvezza contro la Fiorentina, la Cremonese ha deciso di esonerare l’allenatore Davide Nicola. Per i grigiorossi, che attualmente occupano il terzultimo posto in classifica a -3 dal Lecce 17°, si tratta della quarta sconfitta consecutiva. Il prescelto per guidare la squadra è Marco Giampaolo: sempre più vicino il suo ritorno, visto che l’allenatore che un anno fa ha salvato il Lecce ha guidato i grigiorossi in C nella stagione 2014/2015 come riportato da Sky Sport.

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