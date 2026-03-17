La Cremonese cambia dopo la sconfitta contro la Fiorentina: esonerato Nicola, pronto Giampaolo

Dopo la pesante sconfitta per 1-4 nello scontro salvezza contro la Fiorentina, la Cremonese ha deciso di esonerare l’allenatore Davide Nicola. Per i grigiorossi, che attualmente occupano il terzultimo posto in classifica a -3 dal Lecce 17°, si tratta della quarta sconfitta consecutiva. Il prescelto per guidare la squadra è Marco Giampaolo: sempre più vicino il suo ritorno, visto che l’allenatore che un anno fa ha salvato il Lecce ha guidato i grigiorossi in C nella stagione 2014/2015 come riportato da Sky Sport.