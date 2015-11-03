Notizie Marco Giampaolo Fiorentina

La Cremonese cambia dopo la sconfitta contro la Fiorentina: esonerato Nicola, pronto Giampaolo
17 marzo 2026 22:36
Salta la panchina del Pisa, Gilardino esonerato dopo il ko col Sassuolo: Giampaolo favorito
01 febbraio 2026 17:47
Ag. Biraghi a Radio Punto Nuovo: "Contento alla Fiorentina. L'anno scorso si era presentata l'occasione Inter"
18 settembre 2020 18:03
Giampaolo: "Fiorentina squadra forte e rodata. L'obiettivo del Torino è raggiungere il risultato tramite il gioco"
18 settembre 2020 17:01
La Fiorentina ha contattato Giampaolo, il tecnico vuole la panchina viola
28 luglio 2020 14:10
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