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Notizie Marco Giampaolo Fiorentina

La Cremonese cambia dopo la sconfitta contro la Fiorentina: esonerato Nicola, pronto Giampaolo

17 marzo 2026 22:36

Salta la panchina del Pisa, Gilardino esonerato dopo il ko col Sassuolo: Giampaolo favorito

01 febbraio 2026 17:47

Ag. Biraghi a Radio Punto Nuovo: "Contento alla Fiorentina. L'anno scorso si era presentata l'occasione Inter"

18 settembre 2020 18:03

Giampaolo: "Fiorentina squadra forte e rodata. L'obiettivo del Torino è raggiungere il risultato tramite il gioco"

18 settembre 2020 17:01

La Fiorentina ha contattato Giampaolo, il tecnico vuole la panchina viola

28 luglio 2020 14:10

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