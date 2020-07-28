La Fiorentina ha contattato Giampaolo, il tecnico vuole la panchina viola
La Fiorentina deve scegliere il nuovo allenatore, non sarà Beppe Iachini, la società viola ha contattato Marco Giampaolo
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2020 14:10
Secondo quanto riportato da Lady Radio la Fiorentina ha contattato il tecnico Marco Giampaolo come possibile successore di Beppe Iachini sulla panchina viola. Il tecnico ex Milan e Sampdoria, cercato con insistenza anche dal Torino, in cerca di riscatto dopo una stagione fallimentare. Ma Marco Giampaolo, da quanto riportano alla radio fiorentina, avrebbe dato precedenza all'ipotesi viola e quindi non avrebbe alcuna esitazione a scegliere la Fiorentina. Seguiranno aggiornamenti
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