La Fiorentina ha contattato Giampaolo, il tecnico vuole la panchina viola

La Fiorentina deve scegliere il nuovo allenatore, non sarà Beppe Iachini, la società viola ha contattato Marco Giampaolo

Secondo quanto riportato da Lady Radio la Fiorentina ha contattato il tecnico Marco Giampaolo come possibile successore di Beppe Iachini sulla panchina viola. Il tecnico ex Milan e Sampdoria, cercato con insistenza anche dal Torino, in cerca di riscatto dopo una stagione fallimentare. Ma Marco Giampaolo, da quanto riportano alla radio fiorentina, avrebbe dato precedenza all'ipotesi viola e quindi non avrebbe alcuna esitazione a scegliere la Fiorentina. Seguiranno aggiornamenti

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