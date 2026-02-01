Salta la panchina del Pisa, Gilardino esonerato dopo il ko col Sassuolo: Giampaolo favorito

Il Pisa ha esonerato Alberto Gilardino. Fatali la sconfitta per 3-1 in casa con il Sassuolo e l’ultimo posto in classifica. Dopo la partita l’allenatore ha incontrato la dirigenza – allo stadio era presente anche il patron Alexander Knaster – e dopo il confronto è arrivato il comunicato del club. “Il Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri.

Il Pisa nelle prossime ore comunicherà il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Il nome più gettonato è quello di Marco Giampaolo, che l’anno scorso si è salvato all’ultima giornata con il Lecce. Il club toscano vuole provare a giocarsi le possibilità di salvezza fino in fondo. Nel mercato di gennaio la proprietà ha investito oltre 20 milioni di euro per ingaggiare gli attaccanti Durosinmi e Stojilkovic, il centrocampista Loyola e il difensore Bozhinov, come riportato da La Gazzetta dello Sport.