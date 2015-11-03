Notizie Alberto Gilardino Fiorentina

Prandelli: "Con Toni ho adottato un gioco per valorizzarlo, a Vlahovic gli ho insegnato a fare l'attaccante"
24 marzo 2026 22:27
Salta la panchina del Pisa, Gilardino esonerato dopo il ko col Sassuolo: Giampaolo favorito
01 febbraio 2026 17:47
Gilardino silura Nzola: “Deve capire cosa vuole fare nella sua vita, valuteremo la sua situazione”
06 gennaio 2026 18:41
TMW: "Gilardino temporeggia e aspetta la Fiorentina, il rinnovo con il Genoa adesso è un rebus"
17 aprile 2024 12:29
Bressan: "Bonaventura in questo momento della stagione può essere determinante con le sue giocate"
30 gennaio 2024 14:58
Il Genoa di Gilardino torna in Serie A ed arrivano i complimenti della Fiorentina per l'ex bomber
06 maggio 2023 19:51
Gilardino: "Prandelli saprà valorizzare la rosa. La Fiorentina uno dei migliori centrocampi della serie A"
19 novembre 2020 21:36
CARO GILARDINO TI SCRIVO: NON FAR SMETTERE DI SUONARE IL TUO SOAVE VIOLINO...
20 settembre 2018 23:18
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