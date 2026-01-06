Gilardino silura Nzola: “Deve capire cosa vuole fare nella sua vita, valuteremo la sua situazione”

Il Pisa perde 0-3 in casa contro il Como e, nel post partita, Alberto Gilardino si lascia andare a uno sfogo molto duro. L’allenatore nerazzurro sottolinea l’amarezza per la prestazione e usa toni netti nel commentare l’atteggiamento generale della squadra dopo una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico, queste sono le sue parole: “Ha lavorato in fase difensiva, non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione.

Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio.”