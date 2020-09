Ag. Biraghi a Radio Punto Nuovo: “Contento alla Fiorentina. L’anno scorso si era presentata l’occasione Inter”

Intervistato da Radio Punto Nuovo Mario Giuffredi, noto agente di calciatori, ha parlato anche della situazione del suo assistito Cristiano Biraghi:

“L’anno scorso non voleva restare alla Fiorentina e si è presentata l’occasione Inter. Non avesse avuto questa richiesta sarebbe rimasto nella squadra viola. Ad oggi posso affermare che il ragazzo è contentissimo di essere rimasto a Firenze”.

Biraghi è stato fortemente voluto da mister Iachini in quanto lo considera l’esterno sinistro giusto per le sue idee tattiche. Con molta probabilità già domani, in vista dell’esordio in Serie A, l’esterno sinistro sarà il titolare nella sfida contro il Torino di Giampaolo.