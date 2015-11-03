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Notizie Mario Giuffredi Fiorentina

Giuffredi: " La Fiorentina ha preso un allenatore importante e ha fatto acquisti importanti, resto ottimista"

06 ottobre 2025 23:08

Napoli è una polveriera, anche il capitano Di Lorenzo via? L'agente si sfoga: "A giugno valuteremo"

04 gennaio 2024 18:17

Ag. Biraghi a Radio Punto Nuovo: "Contento alla Fiorentina. L'anno scorso si era presentata l'occasione Inter"

18 settembre 2020 18:03

Veretout cambia procuratore: sarà Mario Giuffredi

13 dicembre 2018 14:42

SOGNI MILANO? NOI SOGNIAMO UNA SQUADRA SENZA GENTE COME VOI!

16 maggio 2018 19:58

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