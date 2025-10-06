Giuffredi: " La Fiorentina ha preso un allenatore importante e ha fatto acquisti importanti, resto ottimista"

Le parole di Mario Giuffredi sull'inizio a dir poco deludente della Fiorentina reduce da appena 3 punti in 6 partite

Mario Giuffredi, agente che cura gli interessi di vari calciatori di Serie A tra i quali anche il laterale viola Fabiano Parisi, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW sul suo futuro e sulla partenza flop della Fiorentina:

Sulla crisi della Fiorentina:

"Onestamente non me l’aspettavo, perché la Fiorentina in estate ha preso un allenatore importante e ha fatto degli acquisti importanti. Non mi aspettavo il secondo peggior inizio della sua storia. Questo non vuol dire che i viola non debbano guardare in positivo. A volte basta una partita per cambiare una stagione, magari sarà la prossima col Milan. Questo inizio non deve precludere ottimismo e fiducia. La Fiorentina ha un allenatore bravo, una dirigenza seria e giocatori di qualità. Io resto ottimista".