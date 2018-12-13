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Veretout cambia procuratore: sarà Mario Giuffredi

Cambio di procuratore per il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout. Il calciatore francese ha deciso di affidare i suoi interessi all’agente Mario Giuffredi. Profilo apprezzato da tante squ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2018 14:42
Veretout cambia procuratore: sarà Mario Giuffredi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Cambio di procuratore per il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout. Il calciatore francese ha deciso di affidare i suoi interessi all’agente Mario Giuffredi. Profilo apprezzato da tante squadre, monitorato sul mercato da diversi club. Intanto c’è il cambio di agente. Veretout si affida a Giuffredi.

Fonte: Tuttomercatoweb

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