Veretout cambia procuratore: sarà Mario Giuffredi
Cambio di procuratore per il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout. Il calciatore francese ha deciso di affidare i suoi interessi all’agente Mario Giuffredi. Profilo apprezzato da tante squ...
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2018 14:42
Cambio di procuratore per il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout. Il calciatore francese ha deciso di affidare i suoi interessi all’agente Mario Giuffredi. Profilo apprezzato da tante squadre, monitorato sul mercato da diversi club. Intanto c’è il cambio di agente. Veretout si affida a Giuffredi.
Fonte: Tuttomercatoweb