Milan, l'effetto Riad è già svanito. Conceição: “Il peggior primo tempo da quando sono allenatore”

L'allenatore del Milan fortemente critico dopo il pareggio casalingo dei rossoneri contro il Cagliari. La zona che conta resta lontana

La sfida tra Milan e Cagliari, valida per la ventesima giornata di campionato, è terminata con un pareggio 1-1. A San Siro, i marcatori sono stati Morata per i padroni di casa e Zortea per gli ospiti.

Nel consueto appuntamento post-partita, l’allenatore del Milan, Sérgio Conceição, ha analizzato i 90 minuti disputati dalla sua squadra, soffermandosi sui gol, sulle azioni salienti e offrendo una panoramica sul momento attuale dei rossoneri.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni dell'allenatore del Milan.

“Mi aspettavo molto di più su tutti i fronti. Nel primo tempo ci è mancata vivacità, non c’è niente da dire. È stato il primo tempo più brutto da quando faccio questo lavoro, e sono 13 anni che alleno. Non siamo stati né bravi né intelligenti, mentre nella ripresa abbiamo fatto leggermente meglio. In questa partita i miei ragazzi non mi sono piaciuti per niente. Abbiamo perso due punti e sono arrabbiato. Se giochi bene e il risultato non arriva, lo accetti, ma in questo modo no.”

Proseguendo nella sua analisi, Conceição ha aggiunto: “Ci è mancata un po’ di ampiezza. Rafael (Leão, ndr) aveva bisogno di maggiore supporto, così come Pulisic sull’altro lato. I giocatori sono troppo altruisti, ma ci sono momenti in cui devono scegliere soluzioni più semplici. Il calcio è semplice, va giocato in modo semplice. Spesso cerchiamo la giocata più complicata. Oggi, in alcune situazioni, sembrava che ci fermassimo a ‘filmare’ la partita.”

Lo riporta gianlucadimarzio.com

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