Vinto il ricorso, a Monza di Lunedì sera saranno circa un migliaio i tifosi viola al seguito

Rientrato il provvedimento che avrebbe penalizzato buona parte della tifoseria organizzzata la Fiorentina sarà sostenuta da circa 1000 tifosi

A 24 ore dalla chiusura della vendita dei biglietti per la gara di lunedì a Monza, la Fiorentina può già contare su un ottimo seguito nonostante il posticipo serale in un giorno lavorativo. Al momento, infatti, circa un migliaio di tifosi hanno già acquistato il tagliando per assistere al match. Una partecipazione che era stata messa in dubbio a causa dei cori rivolti a Vlahovic durante la trasferta di Torino, dove i gruppi organizzati della Curva Fiesole non erano presenti.

Il prefetto di Monza, seguendo le indicazioni del dipartimento per la sicurezza, aveva inizialmente disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Firenze. Tuttavia, il TAR, in seguito a un ricorso d'urgenza presentato dagli stessi tifosi viola, ha annullato il provvedimento, rendendo nuovamente libera e accessibile a tutti la vendita dei tagliandi. Una vittoria importante che ha consentito ai supporter della Fiorentina di organizzarsi per seguire la squadra, che lunedì sera potrà contare su mille tifosi a sostegno allo U-Power Stadium.

Marchini: “Gudmundsson non è questo, per la qualità di saper determinare mi ricorda Pepito Rossi”

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