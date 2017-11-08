Galante: "A Firenze hanno criticato Montella e Sousa e le cose andavano bene. Figuriamoci adesso..."

Fabio Galante ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“La piazza di Firenze non è facile da gestire, con Sousa e Montella le cose sono andate molto bene ma anche in quel periodo c’erano dei mom...

Fabio Galante ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“La piazza di Firenze non è facile da gestire, con Sousa e Montella le cose sono andate molto bene ma anche in quel periodo c’erano dei momenti con delle critiche, figuriamoci adesso. Penso che la Fiorentina sia una grande realtà e mi ricordo che era sempre bellissimo da calciatore venire a giocare al Franchi. La società ha fatto una politica attenta al bilancio, a Firenze si parla dei milioni spesi per gli acquisti ma questa estate si sono viste cifre folli. Dodici partite sono tante e danno un’idea del tipo di campionato che si andrà a fare. Sapevamo che la Fiorentina non poteva competere con le prime però qualche punto in più poteva averlo”.