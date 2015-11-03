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Notizie Galante Fiorentina

Galante: "La classifica non rispecchia il reale valore della rosa. Partita con l'Inter impronosticabile"

29 ottobre 2025 15:18

Galante sulla prossima Serie A: "Vedo la Fiorentina di Pioli in terza fila insieme alla Roma"

03 agosto 2025 22:26

Galante: "Spalletti è perfetto per ogni squadra, anche per la Fiorentina. È un allenatore vecchio stile"

05 maggio 2021 21:51

"Spalletti vuole allenare la Fiorentina. Chiesa prima o poi andrà via. Milenkovic da tenere"

15 giugno 2020 15:15

Galante: "A Firenze hanno criticato Montella e Sousa e le cose andavano bene. Figuriamoci adesso..."

08 novembre 2017 16:51

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