Notizie Galante Fiorentina

Galante: "La classifica non rispecchia il reale valore della rosa. Partita con l'Inter impronosticabile"
29 ottobre 2025 15:18
Galante sulla prossima Serie A: "Vedo la Fiorentina di Pioli in terza fila insieme alla Roma"
03 agosto 2025 22:26
Galante: "Spalletti è perfetto per ogni squadra, anche per la Fiorentina. È un allenatore vecchio stile"
05 maggio 2021 21:51
"Spalletti vuole allenare la Fiorentina. Chiesa prima o poi andrà via. Milenkovic da tenere"
15 giugno 2020 15:15
Galante: "A Firenze hanno criticato Montella e Sousa e le cose andavano bene. Figuriamoci adesso..."
08 novembre 2017 16:51
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