Galante sulla prossima Serie A: “Vedo la Fiorentina di Pioli in terza fila insieme alla Roma”

Fabio Galante, ex difensore con un passato in Serie A, ha tracciato una possibile griglia di partenza per il prossimo campionato, offrendo la sua personale lettura sulla Fiorentina e sulle altre contendenti. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Galante ha delineato così le fasce delle favorite:

“In prima fila metto Napoli e Inter, poi il Milan di Allegri e la Juve, mentre in terza fila ci sono Roma e Fiorentina. A seguire, Lazio, Atalanta e Bologna”.

Parlando in generale del campionato, ha aggiunto:

“La Juve è ancora un punto interrogativo, la certezza è Tudor col suo pragmatismo. Sono curioso di vedere Gasperini a Roma, nel proseguimento del lavoro di Ranieri. E anche il Milan, che è sempre andato sotto le aspettative”.