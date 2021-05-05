Galante: "Spalletti è perfetto per ogni squadra, anche per la Fiorentina. È un allenatore vecchio stile"

Le parole di Fabio Galante ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio

Fabio Galante, ex difensore, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare del futuro di Luciano Spalletti. Ecco le sue parole:

"Luciano, al di là che ci ho lavorato per un anno, ha un grande merito nell'aver riportato l'Inter in Champions e a dare il senso d'appartenenza, il significato di essere all'Inter. Non dimentichiamoci delle annate difficili che ci sono state prima. Lui ha avuto sfortuna, glielo dico sempre: probabilmente anche lui sarebbe arrivato allo Scudetto con le campagne acquisti di questi ultimi due anni".

FUTURO "Dove lo vedrebbe bene? Dovunque, non ha problemi ad allenare Real Madrid, Tottenham, Fiorentina o Napoli. Ha tutte le qualità per gestire i campioni ma anche per far crescere i giovani. A fine allenamento parla con i ragazzi, li fa tirare in porta. Lui in campo ci starebbero 7 ore, è che a un certo punto lo mandano via. Un allenatore vecchio stile, di grande qualità".

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