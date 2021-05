Bonaventura: “Avrei voluto giocare con Rui Costa. Kouamè e Ribery tra i più forti con cui ho giocato”

Jack Bonaventura ha parlato su Instagram ai canali ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole:

“Già da piccolo ero stato a Firenze ma adesso per la prima volta la sto vivendo davvero, il posto che mi piace di più è piazzale Michelangelo, da li puoi vedere tutta la città. Se avessi potuto scegliere avrei giocato al fianco di Rui Costa o Baggio della storia viola. Quando sono venuto in passato al Franchi per giocare contro la Fiorentina trovavo sempre un’atmosfera particolare, è davvero un peccato non averli. I più forti con cui ho giocato? In porta dico Donnarumma, l’ho visto crescere. Anche Dragowski è bravo, può fare una carriera importante. In difesa dico Milenkovic, ha grandi potenzialità, credo che può fare una grande carriera. A centrocampo dico Pirlo, aveva tutto. In attacco invece ne dico tre, Ribery, Ibra e Kouamè, ha grandi potenzialità per poter diventare un grande cosi come lo sta dimostrando adesso Vlahovic. Perché vengo sempre sostituito? Chiedetelo al mister in conferenza, ma credo il motivo sia perché nel mio ruolo si sprecano tante energie”

