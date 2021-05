Lo Spezia rifà lo stadio, giocherà al Franchi di Firenze il prossimo anno. Ma solo in caso di serie A

Secondo quanto riporta il quotidiano ligure Secolo IXI, nel prossimo campionato lo Spezia giocherà le partite in casa allo stadio Franchi di Firenze. La richiesta è stata fatta alla Uefa poiché Firenze è sempre stata in testa alle idee dello Spezia. Lo stadio Manuzzi di Cesena, usato all’inizio di questa stagione, aveva dato alcuni problemi di Var e Goal Line Technology. Inoltre il Franchi è molto piu comodo e riduce le difficoltà dei tifosi liguri per raggiungere lo stadio anziché altre opzioni come sarebbe potuta essere quella dello stadio di Udine, assai più distante dalla città. Questa ipotesi però, si realizzerà solo nel caso in cui lo Spezia giocasse, anche nella prossima stagione, in serie A, quindi dipende dalla salvezza in questo campionato.

