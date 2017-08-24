Graziani: "Pioli? Non può togliere Simeone sul 2-0, mi è sembrato di rivedere Paulo Sousa..."

Pioli è un amico e gli auguro il meglio, ma siamo partiti male

Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato l'esordio stagionale della Fiorentina, soffermandosi in particolar modo su alcune scelte di Stefano Pili: "Pioli è un mio amico, l’ho avuto anche da giocatore e gli auguro il meglio. Ma siamo partiti male, sul 2-0 per l’Inter come si può togliere Simeone? Sono saltato sul divano, mi sembrava di rivedere Paulo Sousa. Stefano avrebbe dovuto mettere Babacar insieme a Simeone per provare a recuperare".