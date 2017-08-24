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Graziani: "Pioli? Non può togliere Simeone sul 2-0, mi è sembrato di rivedere Paulo Sousa..."

Pioli è un amico e gli auguro il meglio, ma siamo partiti male

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2017 18:26
Graziani: "Pioli? Non può togliere Simeone sul 2-0, mi è sembrato di rivedere Paulo Sousa..." -
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Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato l'esordio stagionale della Fiorentina, soffermandosi in particolar modo su alcune scelte di Stefano Pili: "Pioli è un mio amico, l’ho avuto anche da giocatore e gli auguro il meglio. Ma siamo partiti male, sul 2-0 per l’Inter come si può togliere Simeone? Sono saltato sul divano, mi sembrava di rivedere Paulo Sousa. Stefano avrebbe dovuto mettere Babacar insieme a Simeone per provare a recuperare".

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