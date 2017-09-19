Non solo Capello per la panchina dell'Antalyaspor, si segue anche il profilo di Paulo Sousa...

Fabio Capello per la panchina dell'Antalyaspor. Dopo l'esonero di Calimbay, è rimbalzata subito la voce dell'attuale tecnico del Jiangsu Suning per la panchina della formazione di Eto'o, Menez e Nasri...

Fabio Capello per la panchina dell'Antalyaspor. Dopo l'esonero di Calimbay, è rimbalzata subito la voce dell'attuale tecnico del Jiangsu Suning per la panchina della formazione di Eto'o, Menez e Nasri, sui media turchi. Non solo: secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com, la società di Antalya avrebbe in mente anche altri grandi nomi che starebbe ora passando al vaglio. Tra questi, anche l'ex Barça e Roma, Luis Enrique, e l'ex tecnico del Dortmund, Thomas Tuchel ma non sono escluse sorprese come Paulo Sousa. Contatti in corso con gli intermediari, a breve, infatti, l'Antalyaspor ha intenzione di annunciare il nuovo allenatore.