Labaro Viola

Sky Sport, accordo Paulo Sousa - Tianjin Quanjian. Il portoghese sarà il nuovo allenatore del club cinese

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Sousa avrebbe trovato l'accordo economico con il Tianjin Quanjian, il club cinese allenato attualmente da Fabio Cannavaro che ha deciso però di andar via....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 15:12
Sky Sport, accordo Paulo Sousa - Tianjin Quanjian. Il portoghese sarà il nuovo allenatore del club cinese - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Cina
Paulo Sousa
Tianjin Quanjian
Condividi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Sousa avrebbe trovato l'accordo economico con il Tianjin Quanjian, il club cinese allenato attualmente da Fabio Cannavaro che ha deciso però di andar via. Il club del Tianjin Quanjian è una vecchia conoscenza della Fiorentina dato che a gennaio è stato proprio questo club a dare l'assalto ricchissimo per Nikola Kalinic.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok