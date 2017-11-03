Sky Sport, accordo Paulo Sousa - Tianjin Quanjian. Il portoghese sarà il nuovo allenatore del club cinese

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Sousa avrebbe trovato l'accordo economico con il Tianjin Quanjian, il club cinese allenato attualmente da Fabio Cannavaro che ha deciso però di andar via....

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paulo Sousa avrebbe trovato l'accordo economico con il Tianjin Quanjian, il club cinese allenato attualmente da Fabio Cannavaro che ha deciso però di andar via. Il club del Tianjin Quanjian è una vecchia conoscenza della Fiorentina dato che a gennaio è stato proprio questo club a dare l'assalto ricchissimo per Nikola Kalinic.