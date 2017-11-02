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Corriere dello Sport, Paulo Sousa ha trovato finalmente una panchina, allenerà il Tianjin in Cina

Dopo le varie voci che lo vedevano vicino al Torino e al Milan, Paulo Sousa ha firmato un contratto pluriennale col Tianjin di Pato e Witsel. Fabio Cannavaro, attuale allenatore della squadra, è vicin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2017 13:09
Corriere dello Sport, Paulo Sousa ha trovato finalmente una panchina, allenerà il Tianjin in Cina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dopo le varie voci che lo vedevano vicino al Torino e al Milan, Paulo Sousa ha firmato un contratto pluriennale col Tianjin di Pato e Witsel. Fabio Cannavaro, attuale allenatore della squadra, è vicino al ritorno al Guangzhou e la società ha già bloccato il tecnico portoghese come suo successore. Nel contratto di Sousa sarebbero previste anche delleclausole che permetterebbero al tecnico portoghese di liberarsi e tornare in Europa in caso di una proposta importante.

Corriere dello Sport

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