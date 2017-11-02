Corriere dello Sport, Paulo Sousa ha trovato finalmente una panchina, allenerà il Tianjin in Cina

Dopo le varie voci che lo vedevano vicino al Torino e al Milan, Paulo Sousa ha firmato un contratto pluriennale col Tianjin di Pato e Witsel. Fabio Cannavaro, attuale allenatore della squadra, è vicin...

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2017 13:09

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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