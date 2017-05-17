Galli: "Corvino non ha colpe sugli acquisti perche Paulo Sousa non gli ha mai fatti giocare nel loro ruolo naturale"

Non mi sento di dare questa colpa a Corvino. La Fiorentina avrebbe dovuto mandare via l'allenatore molto prima" così Galli a Lady Radio

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, a Lady Radio sulla sfida di sabato sera tra viola e Napoli: ‘Sousa è costretto a far giocare De Maio perché non ne ha altri non perché ci crede in questo giocatore. E’ l'ennesima forzatura degli ultimi sei mesi visto che si è continuato a puntare su Sousa. Non mi sento di imputare qualcosa a Corvino perché io non sono riuscito a vedere i nuovi acquisti nei ruoli loro, quelli naturali’.

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