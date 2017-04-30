Sousa: "Squadra pessima, la peggiore di quest'anno. Ecco perché non ha giocato Bernardeschi"

Squadra poco convinta e con un atteggiamento assolutamente sbagliato. Solo Chiesa è un trascinatore" così Paulo Sousa a fine partita

Dopo la brutta sconfitta a Palermo ha parlato Paulo Sousa a Mediaset, queste le sue parole: "Oggi è una delle peggiori partite, mancanza di gioco, di movimento, la squadra ci ha chiuso, ci ha attaccato in profondità. Abbiamo concesso troppo, tutti i duelli sono stati vinti dal Palermo, gli ultimi minuti del 1′ tempo sono stati gli unici buoni, poi nel 2′ tempo abbiamo fatto troppi errori, i giocatori hanno giocato al di sotto delle loro possibilità. Vorrei vedere nella squadra un atteggiamento diverso, ho visto una squadra poco convinta, l’intensità non è stata buona. La prestazione individuale è stata bassa, abbiamo difficioltà con squadre che abbassano i reparti, ma oggi non abbiamo reagito. Bernardeschi ieri ha avuto un piccolo dolore fisico, oggi era migliorato, ma abbiamo deciso di non schierarlo dal 1′, Chiesa sta cercando di mettercela tutta, oggi non era al 100%, ma è un trascinatore"