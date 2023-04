Siparietto Paulo Sousa-Borja Valero: “Non gioco più” la risposta: “Vieni da me, in un mese sei in forma”

Siparietto in diretta a Dazn tra Paulo Sousa, oggi allenatore della Salernitana e Borja Valero, oggi opinionista dell’emittente. I due sono stati insieme alla Fiorentina per 2 anni

Paulo Sousa: “Per me Borja è un grande piacere rivederti ancora. Continui ancora a giocare?

Borja ride e risponde: “No mister ormai non ce la faccio più”

Sousa scherza: “In un mese sarebbe a posto, abbiamo bisogno di uno come lui”

Poi Borja gli ha chiesto: “Ti conosco molto bene, alla Fiorentina avevamo lavorato molto sulla tattica, per te è molto importante, a Salerno, essendo entrato a stagione in corso, come ti sei organizzato?

Il tecnico: “Mi sono adattato molto ai giocatori a disposizione. Ovviamente subentrando a stagione in corso è necessario pensare più al risultato nel breve termine e ho cercato di rendere meno complesse anche le mie idee di calcio. I ragazzi stanno lavorando davvero molto bene e lo si vede dai risultati”.

