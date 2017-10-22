Sport Mediaset, Paulo Sousa scelto dal Milan come successore di Montella. Si aspetta la Juventus

Il giornalista di BeIn Sports, Tancredi Palmieri, intervenuto sul proprio profilo Twitter ha parlato del futuro della panchina del Milan: "Che io sappia, sì Paulo Sousa è il prescelto per sostituire M...

Il giornalista di BeIn Sports, Tancredi Palmieri, intervenuto sul proprio profilo Twitter ha parlato del futuro della panchina del Milan: "Che io sappia, sì Paulo Sousa è il prescelto per sostituire Montella, già da una settimana. Però si era deciso di aspettare fino a Milan-Juve"

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