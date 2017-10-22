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Sport Mediaset, Paulo Sousa scelto dal Milan come successore di Montella. Si aspetta la Juventus

Il giornalista di BeIn Sports, Tancredi Palmieri, intervenuto sul proprio profilo Twitter ha parlato del futuro della panchina del Milan: "Che io sappia, sì Paulo Sousa è il prescelto per sostituire M...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 21:11
Sport Mediaset, Paulo Sousa scelto dal Milan come successore di Montella. Si aspetta la Juventus - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Paulo Sousa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Paulo Sousa
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Il giornalista di BeIn Sports, Tancredi Palmieri, intervenuto sul proprio profilo Twitter ha parlato del futuro della panchina del Milan: "Che io sappia, sì Paulo Sousa è il prescelto per sostituire Montella, già da una settimana. Però si era deciso di aspettare fino a Milan-Juve"

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