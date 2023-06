Paulo Sousa fa infuriare la Salernitana e ritratta: “Napoli? Per ora la mia idea è quella di restare”

Intervenuto ai microfoni del portale portoghese Sol, l’attuale tecnico della Salernitana, Paulo Sousa ha così parlato del suo futuro, tornando sui suoi passi dopo aver incontrato a cena il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Per ora la mia idea è di rimanere. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo il tipo di giocatori di cui abbiamo bisogno per rafforzare la squadra, non vedo motivi al momento per cambiare. Per me la cosa più importante è far parte di un progetto all’interno del quale posso non solo evolvere come allenatore ma anche contribuire alla crescita dei calciatori ed anche sotto l’aspetto delle infrastrutture”. Lo riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito

