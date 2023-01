Ferrara: “La grande pochezza. Fiorentina smontata e rimontata a caso, Italiano come Paulo Sousa”

Una brutta Fiorentina è uscita tra i fischi del Franchi dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino. Intervenuto sulle colonne de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha così commentato il momento della squadra viola: “La grande pochezza. Povera Fiorentina, incapace di fare calcio e arrivando sempre seconda su ogni pallone. Italiano somiglia sempre di più, con le dovute differenze, al Paulo Sousa della seconda stagione, quello che, una volta capito che la società non voglia di seguirlo, non ha fatto altro che perdersi nella confusione aspettando la fine della stagione. La Fiorentina è stata smontata e rimontata a caso. A tener vivo qualcosa che somigli a un orizzonte restano la Coppa Italia e l’Europa di quelli che vorrebbero ma non possono. Poi restano anche una decina di giorni di calciomercato. Se qualcuno dice che questa squadra è difficilmente migliorabile sappiate che non dice la verità”.