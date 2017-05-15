A Napoli per l’impresa impossibile. La speranza è che il regalo arrivi da San Siro

Nell'ultimo periodo recuperati 10 punti all'Inter e 5 al Milan. Adesso però il problema si chiama Maurizio Sarri...

Nelle ultime dieci partite Borja Valero e compagni hanno conquistato 18 punti (5 pareggi, 3 vittorie e 2 sconfitte). Cinque più del Milan (che non vince da 5 partite), addirittura 10 più dell’Inter. Il vantaggio comunque lo mantiene Montella, il grande problema di Sousa invece si chiama Sarri. Nel senso che il prossimo avversario viola è il peggiore possibile in assoluto: con più di mezzo campionato ormai in vacanza, alla Fiorentina (senza Borja e Astori squalificati e con Badelj in dubbio) toccherà andare a far visita al Napoli in piena corsa per il secondo posto. Un regalino semmai Paulo se lo aspetta ancora una volta da San Siro, diventata ormai terra di conquista un po’ per tutti. Così riporta il Corriere fiorentino.