Sousa: "Chiesa giocatore incredibile, lo feci debuttare e subito ha dimostrato di essere fortissimo"

Il tecnico lusitano ha ricordato i trascorsi fiorentini quando ha fatto debuttare un giovane Federico Chiesa

L'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa è stato il primo ad accorgersi del talento di Federico Chiesa schierandolo anche a sorpresa nella partita inaugurale della stagione 2016/2017 Juventus-Fiorentina. Il tecnico portoghese l'ha rammentato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ho creduto in lui quando era molto giovane e nessuno a Firenze ci voleva puntare. Gli voglio bene e mi ricordo che in ritiro mi diede subito delle risposte da grande professionista. L'ho fatto debuttare contro la Juventus in una sfida molto difficile però lui ha dimostrato di avere una grande personalità e si è subito adattato al calcio di alto livello. E' stato condizionato dal grave infortunio ma credo che a Liverpool farà benissimo perchè è un giocatore incredibile e la Juventus si pentirà di averlo fatto partire così facilmente."

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