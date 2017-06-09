Slitta la firma di Paulo Sousa con il Jiangsu per problemi burocratici e fiscali. Ma sarà lui il nuovo allenatore

Piccoli problemi fiscali per Paulo Sousa in Cina che stanno ritardando la firma sul contratto con il club di Suning

Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, dopo due anni alla Fiorentina, Paulo Sousa è pronto per un futuro in Cina. Sembrava già tutto fatto con lo Jiangsu Suning, con l’allenatore portoghese che era anche partito per siglare il contratto. La firma non è ancora arrivata per qualche problema di fiscalità. Un ostacolo che le parti stanno cercando di risolvere per chiudere la trattativa.