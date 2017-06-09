Slitta la firma di Paulo Sousa con il Jiangsu per problemi burocratici e fiscali. Ma sarà lui il nuovo allenatore
Piccoli problemi fiscali per Paulo Sousa in Cina che stanno ritardando la firma sul contratto con il club di Suning
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2017 10:33
Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, dopo due anni alla Fiorentina, Paulo Sousa è pronto per un futuro in Cina. Sembrava già tutto fatto con lo Jiangsu Suning, con l’allenatore portoghese che era anche partito per siglare il contratto. La firma non è ancora arrivata per qualche problema di fiscalità. Un ostacolo che le parti stanno cercando di risolvere per chiudere la trattativa.