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Slitta la firma di Paulo Sousa con il Jiangsu per problemi burocratici e fiscali. Ma sarà lui il nuovo allenatore

Piccoli problemi fiscali per Paulo Sousa in Cina che stanno ritardando la firma sul contratto con il club di Suning

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2017 10:33
Slitta la firma di Paulo Sousa con il Jiangsu per problemi burocratici e fiscali. Ma sarà lui il nuovo allenatore - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, dopo due anni alla Fiorentina, Paulo Sousa è pronto per un futuro in Cina. Sembrava già tutto fatto con lo Jiangsu Suning, con l’allenatore portoghese che era anche partito per siglare il contratto. La firma non è ancora arrivata per qualche problema di fiscalità. Un ostacolo che le parti stanno cercando di risolvere per chiudere la trattativa.

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