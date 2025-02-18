Savic rivela: "Sono andato via dalla Fiorentina perché il club aveva bisogno di fare cassa"

Stevan Savic, ex difensore della Fiorentina e adesso al Trabzonspor, ha parlato a Relevo, portale spagnolo, queste le sue parole:"Ho parlato con il mio agente. Dopo tre anni alla Fiorentina, il club a...

Stevan Savic, ex difensore della Fiorentina e adesso al Trabzonspor, ha parlato a Relevo, portale spagnolo, queste le sue parole:

"Ho parlato con il mio agente. Dopo tre anni alla Fiorentina, il club aveva bisogno di fare cassa e di vendere un giocatore. Avevano deciso che avevo mercato. Sapevo già che sarei partito quell’estate e si parlava molto di un possibile trasferimento in Inghilterra o in altri club italiani. In quel periodo avevo ricevuto un'offerta dallo Zenit San Pietroburgo, economicamente molto vantaggiosa. Il giorno dopo mi hanno informato di un’interessante opportunità con l'Atlético de Madrid. Appena ho saputo dell’offerta, ho risposto subito: ‘Vado’.

La verità è che non molti lo sanno, ma mi sono trasferito all'Atlético de Madrid percependo uno stipendio quasi identico a quello che avevo alla Fiorentina. Ho osservato il club, mi sono sentito in sintonia con la loro filosofia di gioco. Due stagioni prima erano arrivati in finale di Champions League, Miranda era andato via e c’era questa coppia di difensori con Godín e Giménez, un giovane di grande prospettiva. Ho detto al mio agente: ‘Voglio andare all'Atlético, ma prima voglio sentire cosa ne pensa l'allenatore’. Alla fine, è lui che prende la decisione. Avevo 24 anni e dovevo scegliere con attenzione.

Mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ti aspettiamo, e se vieni, io sono tranquillo’. Come a dire che ero il tassello mancante in difesa. Dopo quella conversazione, ho deciso: Atlético. E sono andato. L’aspetto economico non aveva alcuna importanza per me"