Savic: "Cresciuto molto con Montella, quella Fiorentina giocava bene. Ma quando ha chiamato Simeone..."

Stefan Savic ha parlato all'agenzia Efe alla vigilia della gara di coppa del Re che vedrà il suo Atletico Madrid opposto al Siviglia di Vincenzo Montella: “Con Montella sono cresciuto molto, ho avuto...

Stefan Savic ha parlato all'agenzia Efe alla vigilia della gara di coppa del Re che vedrà il suo Atletico Madrid opposto al Siviglia di Vincenzo Montella: “Con Montella sono cresciuto molto, ho avuto l’opportunità di lavorare con lui per 3 anni e ho potuto fare esperienza sia in Serie A che in Europa. Lui è un allenatore speciale che lavora sempre con il pallone: con quella Fiorentina praticavamo un bel gioco e abbiamo fatto molto bene. E’ stata un’esperienza importantissima per me: il calcio italiano mi ha fatto crescere molto sotto l’aspetto tattico. Quando mi ha chiamato l’Atletico Madrid però non ho avuto dubbi, ho accettato anche perchè avrei potuto lavorare con Simeone che è uno dei migliori allenatori al mondo”.