La Juventus vuole prendere Savic, l'ex viola a luglio potrebbe diventare bianconero

Manovre e strategie, da mettere a punto per rinforzare la difesa. La Juventus ragiona per l’immediato ma anche per l’estate. Si è ricamato molto sulla famosa lista abbandonata in pezzi da Paratici al...

Manovre e strategie, da mettere a punto per rinforzare la difesa. La Juventus ragiona per l’immediato ma anche per l’estate. Si è ricamato molto sulla famosa lista abbandonata in pezzi da Paratici al ristorante, tra i nomi evidenziati c’era quello di Savic: ma quel riferimento non era al laziale Milinkovic (che fisiologicamente può piacere a tutti) bensì all’ex viola Stefan, in scadenza nel 2020 con l’Atletico Madrid. Un nome che vi abbiamo fatto il 23 gennaio, nelle ore in cui si registrava la svolta Benatia in uscita. Attualmente Savic è infortunato, anche per questo la Juve si è orientata su Caceres per l’immediato. Ma il profilo del 28enne montenegrino va tenuto in orbita Juve in vista dell’estate, quando sarà rimasto un solo anno di vincolo con i Colchoneros.

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