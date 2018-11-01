Caldara out? Il Milan va su un ex viola: Stefan Savic
Come riportato da Il Corriere Dello Sport, in relazione all’infortunio di Mattia Caldara, il Milan starebbe pensando al difensore ex viola Stefan Savic. Il montenegrino attualmente in forza all’Atleti...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2018 19:55
Come riportato da Il Corriere Dello Sport, in relazione all’infortunio di Mattia Caldara, il Milan starebbe pensando al difensore ex viola Stefan Savic. Il montenegrino attualmente in forza all’Atletico Madrid, è finito nel mirino di Leonardo. Seguiranno sviluppi...