Dopo il trionfo, un giornalista saluta Savic e lui: "Italiano? Sempre forza Fiorentina"
Un bell'aneddoto nel dopo partita di Real Madrid - Atletico Madrid di supercoppa europea vinta dalla squadra di Simeone. Nella zona mista, al passaggio di Stefan Savic, un giornalista italiano ha salu...
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2018 15:41
Un bell'aneddoto nel dopo partita di Real Madrid - Atletico Madrid di supercoppa europea vinta dalla squadra di Simeone. Nella zona mista, al passaggio di Stefan Savic, un giornalista italiano ha salutato il difensore montenegrino e la risposta del calciatore dell'Atletico non si è fatta attendere: "Italiano? Sempre forza Fiorentina" un grande messaggio d'affetto dell'ex difensore viola al mondo Fiorentina. Ecco il post del racconto da parte del giornalista