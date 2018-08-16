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Dopo il trionfo, un giornalista saluta Savic e lui: "Italiano? Sempre forza Fiorentina"

Un bell'aneddoto nel dopo partita di Real Madrid - Atletico Madrid di supercoppa europea vinta dalla squadra di Simeone. Nella zona mista, al passaggio di Stefan Savic, un giornalista italiano ha salu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2018 15:41
Dopo il trionfo, un giornalista saluta Savic e lui: "Italiano? Sempre forza Fiorentina" -
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Un bell'aneddoto nel dopo partita di Real Madrid - Atletico Madrid di supercoppa europea vinta dalla squadra di Simeone. Nella zona mista, al passaggio di Stefan Savic, un giornalista italiano ha salutato il difensore montenegrino e la risposta del calciatore dell'Atletico non si è fatta attendere: "Italiano? Sempre forza Fiorentina" un grande messaggio d'affetto dell'ex difensore viola al mondo Fiorentina. Ecco il post del racconto da parte del giornalista

Dopo il trionfo, un giornalista saluta Savic e lui: "Italiano? Sempre forza Fiorentina"

 

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