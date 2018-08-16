Dopo il trionfo, un giornalista saluta Savic e lui: "Italiano? Sempre forza Fiorentina"

Un bell'aneddoto nel dopo partita di Real Madrid - Atletico Madrid di supercoppa europea vinta dalla squadra di Simeone. Nella zona mista, al passaggio di Stefan Savic, un giornalista italiano ha salu...

Un bell'aneddoto nel dopo partita di Real Madrid - Atletico Madrid di supercoppa europea vinta dalla squadra di Simeone. Nella zona mista, al passaggio di Stefan Savic, un giornalista italiano ha salutato il difensore montenegrino e la risposta del calciatore dell'Atletico non si è fatta attendere: "Italiano? Sempre forza Fiorentina" un grande messaggio d'affetto dell'ex difensore viola al mondo Fiorentina. Ecco il post del racconto da parte del giornalista