Sarri attacca la Gazzetta: “Dopo aver vinto 4-0 hanno messo in prima pagina Milinkovic alla Juventus”

Maurizio Sarri non ha preso bene la prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Milinkovic Savic alla Juventus il giorno dopo la vittoria contro la Fiorentina, e in conferenza stampa non le ha mandate a dire, le sue parole:

“A me sembra che se ne parli troppo. Dopo aver vinto 4-0, un giornale ha messo Milinkovic in prima pagina parlando di mercato. Negli ultimi giorni Ganna ha stabilito un record incredibile, ma per avere notizie sono dovuto andare su siti specializzati, pensate quanto è distorta la visione della stampa in Italia. Milinkovic ha dei margini di crescita, basta vedere il numero di palle perse a fine partita”.

LE PAROLE DI VENUTI IN CONFERENZA STAMPA